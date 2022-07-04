Bayramda köprü ve otoyollar ücretli mi? Kurban Bayramı'nda hangi yol ve köprüler ücretsiz? Arife günü köprü ve otoyollar ücretli mi?
Kurban Bayramında tatil planı yapan yuttaşlar köprü ve otoyol fiyatlarını merak ediyor. Bayramda köprü ve otoyollar ücretli mi? Kurban Bayramı'nda hangi yol ve köprüler ücretsiz? Arife günü köprü ve otoyollar ücretli mi? Osmagazi köprüsü geçiş ücreti ne kadar?
Kurban Bayramı'nda hangi yol ve köprülerin ücretsiz olacağı tatile ya da şehir dışına gidecek yurttaşlar tarafından merak ediliyor.
Kurban Bayramı öncesi, akaryakıt ve otobüs bileti fiyatlarına gelen zamlar sonrası yurttaşlar köprü ve otoyol fiyatlarını merak ediyor. Kurban Bayramı'nda hangi yol ve köprüler ücretsiz?
KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ YOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı TRT Haber'de, Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafında işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsünden geçişler ücretsiz.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak.
Söz konusu karar, yap-işlet-devret projeleri için geçerli değil.
KGM TARAFINDAN İŞLETİLEN OTOYOLLAR HANGİLERİ?
İzmir - Çeşme Otoyolu, İzmir - Aydın Otoyolu (Işıkkent - Aydın Batı Kesimi ), Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi), Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi), Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi), Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi )
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILAN KÖPRÜ VE OTO YOLLAR HANGİLERİ?
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu ve Ankara Niğde Otoyolu
2022 KÖPRÜ ÜCRETLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 8,25 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 19,00 TL
Osmangazi Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 184,50?? TL
1915 Çanakkale Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 200,00TL
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