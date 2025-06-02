Bayramda memlekete gitmek hayal oldu: 'Uçak biletleri 4 bin, otobüsler de farksız'

Kurban Bayramı öncesi İstanbul Esenler Otogarı’nda beklenen yoğunluk yaşanmadı. Bayramın yaklaşmasına rağmen otogarda yolcu sayısının geçmiş yıllara göre az olduğu gözlemlendi. Yurttaşlar, bilet fiyatlarının asgari ücretle geçinen ya da öğrenci olan kişiler için neredeyse ulaşılamaz seviyeye geldiğini belirtti.

“MEMLEKETİME GİDEMİYORUM''

Üniversite öğrencisi Emine Nisa Tiryaki, ekonomik nedenlerle ailesini göremediğini ifade ederek, “Ben gidemiyorum. Antepliyim, memleketime gidemiyorum. Bilet fiyatlarından dolayı gidemiyorum. Uçak 2-3 bin TL, hatta en son 4 bindi. Gidemedim. Otobüs de aynı. Gidemiyorum, arkadaşımı gönderiyorum” dedi.

“ÖĞRENCİYİM, 1600 TL'YE BİLET ALDIM''

İstanbul’da üniversite öğrencisi olduğunu belirten Eda Nur Yatar, “Memlekete gidiyorum. Bilet fiyatları pahalı bence. Bin 600 TL’ye aldım. Benim için zor” dedi.

''MECBUR KAMASAM GELMEZDİM''

İstanbul’a bir düğün için geldiğini söyleyen Sibel Aydoğdu ise “Bu şartlarda çalışan bir insan için bilet fiyatları çok fazla. Yakıt çok pahalı, firmaları da anlıyorum ama yolculuk yapmak çok zor. Mecbur kalmasam şu an gelmeyi düşünmezdim. Bursa’ya 720 TL’ye gidiyorum. Çok değil mi sizce? Çok. Maalesef ekonomimiz iyi yerlere gitmiyor diyeyim” ifadelerini kullandı.

''İKİ GÜNDE 850'DEN 1200'E ÇIKTI''

Bayram nedeniyle İstanbul’a gelen Sevim isimli yurttaş da bilet fiyatlarının kısa sürede arttığına dikkat çekerek, “Antalya’dan geldim bayram için. İlk baktığımızda 850 liraydı. İki gün sonra bin iki yüze çıktı. O da en uygunuydu” dedi.