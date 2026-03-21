Noterlerin arife günü ve Ramazan Bayramı süresince nasıl çalıştığı, resmi işlemleri olanlar için her yıl önem kazanıyor. Peki, Bayramda noterler açık mı? Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3 günü noterler hizmet veriyor mu?

BAYRAMIN 2. VE 3. GÜNÜ NOTERLER HİZMET VERİYOR MU?

Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü resmi tatil olduğu için noterler hizmet vermeyecektir.

NÖBETÇİ NOTER SİSTEMİ BAYRAMDA DEVAM EDECEK Mİ?

Hafta sonları uygulanan nöbetçi noter sistemi, genellikle dini bayramların resmi tatil günlerinde uygulanmamaktadır.