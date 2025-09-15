Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik devam eden operasyonlar kapsamında, İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi’ne düzenlenen “yolsuzluk” operasyonunda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Bayrampaşa Belediyesi meclisinde hangi parti çoğunlukta? Bayrampaşa Belediyesi meclis dağılımı...
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ MECLİSİNDE HANGİ PARTİ ÇOĞUNLUKTA?
Bayrampaşa Belediyesi meclis üyesi dağılımına göre;
CHP’nin meclis üye sayısı 20
AKP meclis üyesi sayısı 12
MHP meclis üyesi sayısı 3
Bağımsız 2