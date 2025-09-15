Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayrampaşa Belediyesi meclisinde hangi parti çoğunlukta? Bayrampaşa Belediyesi meclis dağılımı...

15.09.2025 09:33:00
Haber Merkezi
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile beş yardımcısı ve beş belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Peki, Bayrampaşa Belediyesi meclisinde hangi parti çoğunlukta? Bayrampaşa Belediyesi meclis dağılımı...

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik devam eden operasyonlar kapsamında, İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi’ne düzenlenen “yolsuzluk” operasyonunda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Bayrampaşa Belediyesi meclisinde hangi parti çoğunlukta? Bayrampaşa Belediyesi meclis dağılımı...

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ MECLİSİNDE HANGİ PARTİ ÇOĞUNLUKTA?

Bayrampaşa Belediyesi meclis üyesi dağılımına göre;

CHP’nin meclis üye sayısı 20

AKP meclis üyesi sayısı 12

MHP meclis üyesi sayısı 3

Bağımsız 2

İlgili Konular: #CHP #Bayrampaşa Belediyesi