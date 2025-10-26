Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçimi yapılmış ve CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kura çekimi sonucunda kazanmıştı.
Bunun ardından, AKP’li meclis üyesi İbrahim Akın’ın itirazı üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararıyla Bayrampaşa’da yeniden seçim sürecinin başlamasına karar verildi.
SEÇİM BAŞLADI
Bayrampaşa Belediyesi'nde, başkanvekilliği seçimi ikinci kez yapılıyor.
Saat 18:00'de başlayan yoğun güvenlik önlemleri içinde yapılan seçimlerde AKP Grubu İbrahim Akın ile CHP Grubu Recep Öztürk adaylar arasında yer alıyor.
AYRINTILAR GELİYOR...