Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda yeni gözaltılar... CHP'den ilk tepki: 'Hapishaneler boşalırken Silivri'de balık istifi yapılıyor!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak'ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Günaydın, "Türkiye'de hapishaneler boşalırken Silivri'de balık istifi yapılıyor. Memlekette bin 400 belediye varken, yatıp kalkıp İstanbul Büyükşehir ve ilçeleri ile uğraşılıyorsa, bu bağımsız değil araçsallaştırılmış yargıdır. 2024 seçimlerinde İstanbul halkı Büyükşehir'i 1 milyon farkla, 39 ilçenin 26'sı olmak üzere her 3 ilçe belediyesinden 2'sini CHP'ye vermiştir. Seçimle kazanamadığınızı operasyonlarla alamazsınız. Bağımsız ve tarafsız yargı, ülkenin garantisidir" dedi.

"EMNİYET KORİDORLARINDAN, MAHKEME SALONLARINDAN SİYASETİ DİZAYN ETMENİZE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Günaydın, şunları kaydetti:

"Dün Ekrem Başkan'ın Boğaziçi mezunu danışmanı Tonguç Çoban ve 15 kişi tutuklanmıştı. Bu sabah da İBB Genel Sekreter Yardımcısı, İtfaiye Daire Başkanı, emekli albay Remzi Albayrak dört kişiyle birlikte gözaltına alındı. Kuşkusuz hiç kimse yargı denetiminden muaf değildir, olamaz. Tek koşul yargının kişilere göre değil, olaylara göre çalışması ve adaletten sapmamasıdır.

Türkiye'de hapishaneler boşalırken Silivri'de balık istifi yapılıyor. Memlekette bin 400 belediye varken, yatıp kalkıp İstanbul Büyükşehir ve ilçeleri ile uğraşılıyorsa, bu bağımsız değil araçsallaştırılmış yargıdır.

2024 seçimlerinde İstanbul halkı Büyükşehir'i bir milyon farkla, 39 ilçenin 26'sı olmak üzere her 3 ilçe belediyesinden 2'sini CHP'ye vermiştir. Seçimle kazanamadığınızı operasyonlarla alamazsınız. Bağımsız ve tarafsız yargı, ülkenin garantisidir. Emniyet koridorlarından, mahkeme salonlarından siyaseti dizayn etmenize izin vermeyeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."