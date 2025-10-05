Bayrampaşa’da ‘İradeye Saygı Yürüyüşü’ yapıldı

Yürüyüş, Kiptaş Günışığı Konutları önünden başlayarak Bayrampaşa Belediyesi önünde sona erdi. “Hak, Hukuk, Adalet” ve “Mutlu Gelecek” sloganlarıyla gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda Bayrampaşalı vatandaş katıldı.

Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Kahraman ile tutuklu Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun eşi Safiye Mutlu ve çocukları yürüyüşe öncülük etti.

Yürüyüşün ardından, Bayrampaşa Belediyesi önünde Bayrampaşa CHP İlçe Başkanı Alican Çam, Silivri’de tutuklu bulunan Hasan Mutlu’nun mektubunu okudu.

Hasan Mutlu mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili komşularım, dostlarım, yol arkadaşlarım, kıymetli Bayrampaşalılar; sizlerin teveccühü ve helal oylarınızla aldığımız Belediye Başkanlığı görevimizi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sizlere söz verdiğimiz gibi halkın olanı halka kazandırmak; adil ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla sizlerle birlikte yaşanabilir bir Bayrampaşa oluşturabilmek için yürüttük.

Sizlerin desteğiyle 15 ay içerisinde çok yol katettik. Bir aşevi, dört kreş, iki lojistik merkez, iki taziye evi, beş sosyal tesis, bitirmek üzere olduğumuz tanzim satış noktası ve çalışmalarını tamamladığımız öğretmenler lokaliyle mahalle hizmet seferberlikleri kapsamında parklar, yollar, kaldırımlar, oyun alanları, evde bakım hizmetleri, iki adet pati park ve daha nice hizmetleri 15 aya sığdırdık.

Okullarımıza, camilerimize, amatör spor kulüplerimize büyük destekler verdik. Tek amacımız vardı: Sizlere verdiğimiz sözün arkasında durabilmek; mutlu, yaşanabilir bir Bayrampaşa oluşturmak.

Bu hizmetleri yaparken rantçıların, kul hakkı yiyenlerin, sahtekarların tehdit ve tacizleriyle karşı karşıya kaldık. Ancak biz gücümüzü sizlerden alıyorduk. Asla korkmadık, taviz vermedik.

Bu rantçıların, sahtekarların iftiralarıyla; Ekrem Başkanımızın, diğer belediye başkanlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın da maruz kaldığı gibi biz de arkadaşlarımızla birlikte bir şafak operasyonuyla gözaltına alındık. Her türlü delil ve belgeyi sunduğumuz halde yüzümüze bakılmadı ve tutuklu yargılanmamıza karar verildi.

Şimdi Silivri’de, tek kişilik küçük hücremde sizleri özlüyorum. Ancak asla korkmadık, korkmayacağız. Bir gün mutlaka karanlıklar aydınlığa dönecektir.

Bayrampaşa’mıza sahip çıkın. Silivri zindanlarından hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum.”

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Kahraman da şu açıklamayı yaptı:

“Bayrampaşa halkımıza ve siz değerli komşularıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yönelik yapılan çökme operasyonunu Bayrampaşa olarak büyük bir direnişle boşa çıkardık.

Direnişimiz, Silivri zindanlarındaki arkadaşlarımız ve belediye başkanlarımız serbest bırakılana kadar devam edecektir. Buradan tüm halkımıza haykırıyorum: Bayrampaşa halkının iradesi gasp edilemeyecektir!

Bayrampaşa halkının iradesinin gasp edilmesine karşı yürütülen bu büyük direnişe destek olan tüm yurttaşlarımızı yürekten kutluyorum ve direnişe davet ediyorum.

Aslında çökülmek istenen; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi veya CHP’li belediyeler değil, Bayrampaşa halkının ve İstanbul halkının iradesidir.

Aslında çökmek istedikleri demokrasidir, özgürlüğümüzdür ve çocuklarımızın geleceğidir. Bayrampaşa halkının buna müsaade etmeyeceğine yürekten inanıyorum.

Yaşasın Bayrampaşa! Yaşasın Bayrampaşa halkının özgür iradesi! Sağ olun, var olun.”