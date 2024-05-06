Bayrampaşa'da cinayet: Eski ortağına kurşun yağdırdı

İstanbul Bayrampaşa'da Gülya Akça, çalıştığı işyerinde eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polisleri gören şüpheli Hüseyin Çizmeci, silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülya Akça, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 13:49
Bayrampaşa'da cinayet: Eski ortağına kurşun yağdırdı
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Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Sur Sokak'taki çorbacıda yaşandı. Gülya Akça (54), Gaziosmanpaşa'da Hüseyin Çizmeci ile birlikte işlettikleri çorbacı dükkanından 4 gün önce ortaklığını bitirerek ayrıldı.

Akça, Bayrampaşa’daki başka bir çorbacıda çalışmaya başladı. Dün akşam saatlerinde, Hüseyin Çizmeci, Gülya Akça’nın çalıştığı dükkana gitti. İkili tartışmaya başladı. Hüseyin Çizmeci, yanında bulunan silahla Akça’ya 4 el ateş etti. Bu sırada polis ekiplerinin geldiğini gören Hüseyin Çizmeci, silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kişiyi, ambulansla hastaneye kaldırdı.Gülya Akça (54) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Hüseyin Çizmeci'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"DAHA ÖNCE KANSERİ ATLATTI"

Gülya Akça'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Akça'nın daha önce kanseri yendiğini söyleyen yakın arkadaşı Serpil Aday, "Mücadeleyi seven bir insandı. Kanseri atlattı 5-10 sene önce.Göğüs kanseriydi. Mucizevi bir şekilde kanseri atlattı; 'İşe başlayayım kafam dağılsın' dedi. İş ortağı yüzünden kanseri atlatan arkadaşım şu anda kara toprağın altında" diye konuştu.


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