Bayrampaşa’da 'ayak ezme' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

İstanbul Bayrampaşa’da bir esnafın kardeşi, aracıyla başka bir esnafın oğlunun ayağını ezdi. Şahıs hastane masraflarını karşılamayınca esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada, ayağı ezilen kişinin babası hayatını kaybetti. Kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 21:25
Bayrampaşa’da 'ayak ezme' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
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Olay, 22 Nisan tarihinde sabah 10.00 sıralarında, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz ay, restoran işletmecisi Adem G.’nin kardeşinin kullandığı araç, aynı caddede beyaz eşya dükkanı işleten Ercan K.’nın oğlunun ayağını arabayla ezdi.

Kazada, aracın içinde bulunan Adem G., hastane masraflarını ödemedi. Bunun üzerine Adem G. ile Ercan K. arasında tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ercan K., Adem G. ve beraberindeki iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ercan K., o esnada kardeşi Cengiz K.’yı aradı. Dükkana gelen Cengiz K. ise bıçak darbelerinden kendini korudu. İki çocuk babası Ercan K. (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavga anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ercan K.’nın cenazesi, defnedilmek üzere Giresun’a götürüldü. Şüphelilerin daha önce de bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları öğrenildi.

Öte yandan konuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, Ercan K. ve oğlu Anıl K.’nın Adem G. ve Metin G. ile aralarında daha önceden alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi. Çalışmalar kapsamında Adem G. ile kuzeni olduğu belirlenen Metin G. isimli şüpheli şahıslar aynı gün polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, “kasten öldürme” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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