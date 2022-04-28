Son Dakika... Bayrampaşa’da sanayi sitesinde yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Bayrampaşa'da bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AA/DHA/İHA
28 Nisan 2022 Perşembe, 15:51
Son Dakika... Bayrampaşa’da sanayi sitesinde yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesi'nin çatı kısmında yangın çıktı.

Sanayi sitesinin çatı kısmı alevler içerisinde kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Bayrampaşa ve çevresindeki birçok ilçeden görülüyor.


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