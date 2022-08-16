'Baz istasyonu' hırsızları tutuklandı

16 Ağustos 2022 Salı, 09:37

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkent Mahallesi'nde, 2 ayrı kuruma ait baz istasyonlarından yapılan hırsızlıkların aydınlatılması için çalışma başlattı.

190 BİN LİRALIK ZARAR

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, 190 bin liralık zarara neden olan şüphelilerin M.Ç. ile S.Ç. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, Emniyet'teki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.