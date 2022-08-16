'Baz istasyonu' hırsızları tutuklandı

Gaziantep'te, baz istasyonlarından hırsızlık yapıp 190 bin liralık zarara yol açan, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

DHA
16 Ağustos 2022 Salı, 09:37
'Baz istasyonu' hırsızları tutuklandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkent Mahallesi'nde, 2 ayrı kuruma ait baz istasyonlarından yapılan hırsızlıkların aydınlatılması için çalışma başlattı.

190 BİN LİRALIK ZARAR

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, 190 bin liralık zarara neden olan şüphelilerin M.Ç. ile S.Ç. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, Emniyet'teki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. 


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