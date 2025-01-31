Bazı maddelerde SGK borcu uzlaşısı
Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) çeşitli belediye çalışanlarından ve SGK mevzuatı konusunda bilgili kişilerden oluşan heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın oluşturduğu heyet ile SGK borçları kapsamında ikinci görüşmesini önceki gün gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz hafta yapılan bir önceki toplantıda TBB tarafından oluşturulan 7-8 maddeden oluşan öneriler, bakanlık heyetine sunulmuştu. Bakanlık, söz konusu önerileri değerlendirecekti.
TBB, ilk toplantının ardından belediyelerin SGK borçları kapsamında çözüm önerilerini ve görüşlerini dinleme kararı almıştı. Önceki gün heyetler arasında yapılan görüşmelerde, maddeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Olumlu havada geçen toplantı sonucunda, TBB’nin bakanlık heyetine sunduğu maddelerden 2 ila 3’ü üzerinde uzlaşı sağlandığı bilgisi edinildi.
Görüşmelerin, önümüzdeki hafta devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: #SGK #sgk borçları #tbb
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