Bazı maddelerde SGK borcu uzlaşısı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2025 - 04:00

Geçtiğimiz hafta yapılan bir önceki toplantıda TBB tarafından oluşturulan 7-8 maddeden oluşan öneriler, bakanlık heyetine sunulmuştu. Bakanlık, söz konusu önerileri değerlendirecekti.

TBB, ilk toplantının ardından belediyelerin SGK borçları kapsamında çözüm önerilerini ve görüşlerini dinleme kararı almıştı. Önceki gün heyetler arasında yapılan görüşmelerde, maddeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Olumlu havada geçen toplantı sonucunda, TBB’nin bakanlık heyetine sunduğu maddelerden 2 ila 3’ü üzerinde uzlaşı sağlandığı bilgisi edinildi.

Görüşmelerin, önümüzdeki hafta devam etmesi bekleniyor.