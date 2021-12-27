BDDK'den suç duyurusuna CHP'den yanıt: Nebati'nin kardeşini işaret etti

27 Aralık 2021 Pazartesi, 16:55

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, suç duyurusuna tepki gösterdi.

CHP'li Özkoç, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) aralarında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un da aralarında olduğu 5 kişi hakkındaki suç duyurusuna; “Önce içeriden bilgi sızdıran Nurettin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun” yanıtını verdi.

Özkoç, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

“Önce içeriden bilgi sızdıran Nurettin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun. Tek suçları ekonomik gidişatı eleştirmek olan siyasetçileri, gazetecileri susturamayacaksınız! Yaptığınız döviz spekülasyonunda kaç kişi zengin oldu?”