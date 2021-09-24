Bebek arabasındaki çantayı çaldılar
Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde alışveriş yapan bir kadının bebek arabasında bıraktığı çantayı iki kadın çaldı. Çanta 200 metre uzaklıkta bulundu ve polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Avcılar'da, pazar tezgahından kıyafet bakan kadının bebek arabasında bıraktığı çanta, 2 kadın tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 15 Eylül Çarşamba öğle saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar alanında yaşandı. İddiaya göre, çocuğu ile pazara gelen bir kişi çantasını bebek arabasının altına koyarak, tezgah üzerindeki kıyafetlere bakmaya başladı. Bu sırada bebek arabalı kadının arkasının dönük olmasını fırsat bilen 2 kadın, harekete geçti. Bebek arabasının altındaki çantayı alan kadınlar olay yerinden uzaklaştı. Döndüğünde çantasının olmadığını gören kadın, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlığı gören kadın, güvenlik kamerası görüntüleri ile polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ÇANTA 200 METRE İLERİDE BULUNDU
Çevrede inceleme başlatan polis ekipleri, çantayı pazarın 200 metre uzağında buldu. Çantada cep telefonu, kredi kartları dururken, nakit para çalındığı tespit edildi. Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışması devam ediyor.
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