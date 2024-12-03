Bebek ölümlerine ilişkin yeni gelişme: Sağlık Bakanlığı Meclis Komisyonu'nda!

TBMM Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, 5 Aralık'ta Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinleyecek.

Bebek ölümlerine ilişkin yeni gelişme: Sağlık Bakanlığı Meclis Komisyonu'nda!
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AA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 17:25

TBMM Genel Kurulunda siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarındaki bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla ekim ayında kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan'ın başkanlığını yaptığı komisyon, 5 Aralık'ta Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinleyecek.

Bu kapsamda, Bakanlığın Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri ve Sağlığın Geliştirilmesi genel müdürleri de "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasına ilişkin komisyona bilgiler verecek.


Etiketler: #TBMM #Sağlık Bakanlığı #Yenidoğan çetesi

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