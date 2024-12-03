Bebek ölümlerine ilişkin yeni gelişme: Sağlık Bakanlığı Meclis Komisyonu'nda!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 17:25

Güncelleme: 03.12.2024 - 17:25

TBMM Genel Kurulunda siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarındaki bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla ekim ayında kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan'ın başkanlığını yaptığı komisyon, 5 Aralık'ta Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinleyecek.

Bu kapsamda, Bakanlığın Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri ve Sağlığın Geliştirilmesi genel müdürleri de "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasına ilişkin komisyona bilgiler verecek.