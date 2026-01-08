Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde şok bulgular: 'Özel müşterilere' kumar partileri iddiası…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve uyuşturucu dosyasında önce gözaltına alınan, ardından tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın kişisel konutunda arama gerçekleştirildi.
Yapılan incelemelerde, Yıldırım'ın evinde “özel müşteriler” için organize edildiği ileri sürülen kumar etkinliklerine dair dikkat çeken bulgulara rastlandı.
Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre; şüpheli konutunda poker pulları, yüklü miktarda para, iletişim cihazları ve çeşitli USB bellekler ele geçirildi. Söz konusu ekipmanların, ‘özel müşterilere’ düzenlenen özel kumar seanslarında kullanıldığı iddia edildi.