Bebek sahilinde karaya oturmuştu: Gemi kurtarıldıktan sonra Ahırkapı’ya demirledi
Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarılan kargo gemisi römorkörler eşliğinde getirildiği Ahırkapı açıklarında demirleyerek bekleyişe geçti.
Ukrayna’dan İstanbul’a yük taşıyan 173 metre uzunluğundaki kargo gemisi Lady Zehma, akşam saatlerinde dümen arızası yaparak Bebek sahiline 40 metre kala karaya oturmuştu.
Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörleri; KEGM-3, KEGM-5 ve Kıyı Emniyetin en büyük römorkörü Nene Hatun’un yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı’ya çekildi. Ahırkapı açıklarına demirleyen geminin bekleyişi sürüyor.
Video Haberler
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- HDP'den PKK'ye çağrı
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!
- CHP'li Başarır'dan AKP'li Çelik'e tepki