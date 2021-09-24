Bebeklere yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

24 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün “bebeklere yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldı” iddiası tartışma yarattı. Yanlış anlaşıldığını belirten Prof. Kurugöl, sadece bir olay yaşandığını söyledi. Kurugöl’ün “Bir çocuğa tek doz yapılsa bile antikor oluştuğunu gördük. Bunları da yayımlayacağız yakın zaman içinde çok ünlü bir tıp dergisinde” sözü kafaları daha da karıştırdı. Uzmanlar, açıklamanın talihsiz olduğunu belirterek “Böyle karışıklıkların olması mümkün değil” dediler.



Prof. Zafer Kurugöl, gazetemize yaptığı açıklamada söz konusu olayın 3 ay önce olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bir sağlık kurumunda 1 aylık çocuğa hepatit B aşısı yapılırken bir karışıklık olmuş, covid aşısı yapılmış. Aşıyı yapan sağlık personeli olayı fark eder etmez hemen aileye ve sağlık müdürlüğüne bilgi vermiş. Bebeği her açıdan izledik, 1 hafta yatışı yapıldı. Her gün kan tahlilleri, kalbi, böbreği, EKO’suna bakıldı. Ardından taburcu ettik. 1 ay sonra tekrar gelince antikoruna baktık ve bebekte antikor oluştuğunu gördük. Bebeğin dün kontrol günüydü, 4 aylık oldu ve gayet de sağlıklı. Bir çocuğa tek doz yapılsa bile antikor oluştuğunu gördük, aslında bunu vurgulamak istemiştim yoksa herhangi bir sağlık kuruluşunda sürekli hata yapılıyor gibi bir algı oluşturmak istemedim. Aşı karşıtlığına çevirmek çok yanlış bir şey.”

Uzmanların değerlendirmeleri ise özetle şöyle:

‘İNCELEME BAŞLATTIK’

İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı: Konuyla ilgili hukuk büromuz kapsamlı bir inceleme başlattı. 100 milyonu aşan bir aşılama yapıldı. Aşılama hizmetleri güvenli ve sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Aşılar barkod onayı ve mesaj sistemi ile yapılıyor, bir güvenlik zinciri var. Teknik olarak böyle bir hata yapılması zor. Süreci takip edeceğiz. Genelleme yapmak doğru değil.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen: Bu tür açıklamalar yapılırken azami dikkat etmek lazım. Biz aile hekimliği ve aile sağlığı çalışanları olarak özellikle aşı konusunda azami dikkat gösteriyoruz. Pandemi döneminde aşılamayı sekteye uğratacak hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz..

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer: Münferit bir olay, kolay kolay çocukluk çağı aşıları ile bu aşı karışmaz. Ülkemizde aşılardaki soğuk zincir son dikkatle izlenir, takip edilir. Bu tür açıklamaları kamuoyunda detaylandırmadan, herhangi bir makaleye dayandırmadan yaparsak insanlarda güvensizlik yaratırız. Böyle bir olayda adli süreç tamamlanmadan açıklamalar yapmak son derece yanlıştır.

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Çok talihsiz bir açıklama. Kimse kimseye yanlışlıkla aşıları karıştırıp yapamaz. Aşı kendi içinde bir uygulama hatasına düşebilir, yanlış yere yarım doz verilebilir ama bunun dışında farklı aşılar birbiri yerine yapılamaz.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu: Talihsiz bir açıklama ve üzücü. Bir vaka olabilir tabii ki ama aşılar güvenlik aşamalarından geçilerek yapılıyor, barkodlar okutuluyor, daha sonra kaydı yapılıyor, ondan sonra yapılan bir işlem böyle bir karışıklık olma ihtimali son derece düşük.