Prof. Dr. Zafer Kurugül'ün bebeklere 'yanlış aşı' iddiasına Aile Hekimleri Federasyonu'ndan açıklama

23 Eylül 2021 Perşembe, 12:57

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bazı sağlık ocaklarında bebeklere ‘yanlışlıkla’ koronavirüs aşısı yapıldığını ileri sürdü.

NTV’ye konuşan Prof. Dr. Kurugöl, şunları söyledi:

“Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela başka bir aşıyla, hepatit b aşısıyla, kızamık aşıyla karıştırabiliyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Covid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde. Ve son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları da yayınlayacağız yakın zaman içinde çok ünlü bir tıp dergisinde… Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor.”

Kurugöl'ün açıklamalarının ardından sosyal medyada birçok kesimden tepki geldi. Twitter'da 'Dr. Zafer Kurugöl tutuklansın' etiketi ise gündemin birinci sırasında yer aldı.

"ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Aile Hekimleri Federasyonu 2.başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan, bebeklere ‘yanlışlıkla’ koronavirüs aşısı yapıldığı iddiasına yönelik Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

"Bu çok talihsiz bir açıklama hiç kabul edebileceğimiz bir durum değil" diyen Eryazgan, "Sayın hocamızdan da özür dilemesini bekliyoruz bunu kendisinden de istedik. Çünkü bu aşı karşıtlarının eline ne yazık ki bir koz verdi. Bu açıklama üzerinden insanların aşı karştlığının körüklendiğini düşünüyoruz. Böyle açıklamalar yapılmamalıdır. Türkiye’ye Covid aşısı ilk geldiğinde aile sağlığı merkezlerindeki hekimler, hemşireler davet edilerek bu aşının nasıl yapılacağı nasıl verileceği bu konuda eğitim verilmesi istendi çünkü Türkiye’de sürekli aşı hizmetinin verildiği tek yer var o da aile sağlığı merkezleri. Şu anda hastanelerde Covid aşısı yapılıyor ama aşının çok yapılması için hastaneler bu işin içine katılmış yoksa ülkemizde hastanelerle aşının pek bir alakası yok. Aşı 20 yıldır memleketimizde aile sağlığı merkezlerinde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"HOCANIN BULUNDUĞU İLDE BÖYLE BİR SORUŞTURMA YOK"

Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün iddiasına yönelik bir soruşturmadığının açılmadığını belirten Eryazgan, "Hoca burda şunu anlatmaya çalışmış, bebeklerde bile aşı sıkıntı yaratmıyor ama anlattığı yöntem anlattığı örnek çok yanlış. Hocamızın bulunduğu ilde böyle bir soruşturma yok İzmir’de bir derneğimiz var, 75 ilde derneğimiz var bu konuda bize bir dönüş yok. Böyle bir soruşturma olduğuna dair bilgimiz yok. Birşeyler anlatırken bir tarafları yıkmamak lazım bu ne yazık ki sıkıntı verdi. Aşı yapmak için mücadele ederken aşı karşıtlarının eline bir koz vermiş oldu. Ortada böyle bir durum yok olması da böyle bu sistemde mümkün değil" açıklamasında bulundu.

"BARKOD OKUTULARAK AŞI YAPILIYOR"

Bu olması mümkün olmayan bir şey diyen Eryazgan, aile sağlığı merkezlerindeki aşılama sürecini şu sözlerle anlattı:

"Aile sağlığı merkezleri 15 yıldır aşı yapıyor ve sistem artık barkodlu bir sistem şeklinde yani Türkiye’ye aşı geldiği zaman bakanlık kendi deposuna alırken barkod okutuyor. Bu barkodu okuttuktan sonra illere dağıtırken kullandığı araçlara barkod okutarak koyuyor. İl müdürlüklerine verirken barkod okutarak teslim ediyor. Aile sağlığı merkezlerine dağıtırken de barkod okutarak yapılıyor ve en son hastaya uygulanırken de barkod okutuluyor.

Bu zincirden herhangi bir yerde hata olduğu zaman bu konuda bakanlık eğer ortada makul bir sebep yoksa teknik bir sebep yoksa soruşturma açıyor. Sizin evinizde 10 tane aşı yapılmış gözüküyor ama 8 tane barkod gelmişse o iki aşıyı sorarsınız. Covid aşısı aşıla diye bir sistem üzerinden yapılıyor normal bizim sistemlerimiz üzerinden çalışmıyor.

Ayrıca itinayla barkodları takip edilen ve tek tek sorulan bir aşı. Aşıların rengi, şişesi, şekli hepsi birbirinden farklı. Aile sağlığı merkezlerinde biz 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Biz milyonlarca doz aşı yaptık ve şu an bu konuda çok tecrübeliyiz. Türkiye’de yapılan aşı sistem Avrupa ve dünyada konuşuluyor. Yüzde 98’in üzerinde başarımız var."