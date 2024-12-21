Bebeklerine ünlü otomobil markası Honda'nın adını koydular!

Yayınlanma: 21.12.2024 - 15:30

Güncelleme: 21.12.2024 - 15:30

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Maden ve Kevser Maden çiftinin üçüncü çocuğu erkek oldu. Baba Muharrem Maden, bir oğlu olduğunda çok sevdiği Honda'nın adını koymayı hayal ediyordu. Motosiklet tutkunu Maden çifti, 15 gün önce dünyaya gelen oğullarının adını Honda koydu. Adı duyanlar ise şaşırıp kaldı.

''HAYALİM GERÇEK OLDU ÇOK MUTLUYUM''

Muharrem Maden, 7 yaşından beri motosiklet tamir ve bakımıyla uğraştığını belirterek, "Motosikletleri çok seviyorum. Bir gün çocuğum olursa ismini Honda koyacağım diye hep hayal ediyordum. Oğlumun ismini Honda koydum. Hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum" dedi.

"SÖYLEDİĞİNDE HEMEN KABUL ETTİM"

Anne Kevser Maden ise, motosiklet tamircisi olarak eşine yardımcı olduğunu ve oğluna verilen adın çok anlamlı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Altı yıldır evli olduklarını belirten Maden, Japonları çok sevdiğini belirterek, "Evlilik sürecinde eşimle sürekli bu isim konusunu konuşuyorduk. Söylediğinde hemen kabul ettim. Ben de motosiklet tutkunuyum. Aynı zamanda eşimle birlikte tamir işi yapıyoruz. Soichiro Honda'nın geçmişini de bildiğim için bunu kabul ettim. İnşallah vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur" şeklinde konuştu.