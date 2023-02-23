BEDAŞ duyurdu: Yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler...
BEDAŞ, İstanbul'da yarın bakım çalışması kapsamında Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerindeki birçok mahallede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da yarın (24 Şubat Cuma günü) planlı ve bakım çalışması kapsamında bazı ilçeler ile mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
İşte Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerinde yarın kesinti yapılacak mahalleler şöyle:
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