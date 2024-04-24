“Beddua etmek için ‘çocuğunuz doktor olsun’ deyin"

Yayınlanma: 24.04.2024 - 16:28

Güncelleme: 24.04.2024 - 16:28

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde dün bir şahsın pompalı silahla hastaneye girerek sağlık çalışanlarını rehin alması ve tehdit etmesi sonrası sağlık çalışanları iş bıraktı. İzmir Sağlık Platformu üyeleri, olayın yaşandığı hastane önünde basın açıklaması yaptı. Sağlık çalışanları, "Sağlıkta şiddet varsa, hizmet yok" sloganları attı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak sağlık çalışanlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, yaşanan olaya tepki gösterdi. Sağlıkta şiddet sorununun ‘politik’ olduğunu söyleyen Kaynak şöyle konuştu:

"KAMU YÖNETİCİLERİ OLAYA SEYİRCİ OLMAKTAN ÖTEYE GİTMEMEKTEDİR"

"Dün İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde gün boyu süren bir terör olayı yaşanmıştır. Saldırgan sabah saatlerinde bir pompalı tüfekle ve bir yığın mermiyle hastaneye gelmiştir. Bir aile bireyinin ihbarı sayesinde güvenlik ve kolluk kuvvetleri şahsa müdahale edebilmiştir. Ancak silahı alınıp serbest bırakılan şahıs akşam saatlerinde tekrar elini kolunu sallayarak 9. kata kadar çıkarak servise girmiştir. Saldırgan klinikte görevli hekimlere yönelik şiddet uygulamış. Asistan hekim arkadaşlarımız kendilerini odaya kilitleyerek saatlerce beklemişler, ancak saldırgan etkisiz hale getirildiğinde odadan çıkabilmişlerdir. Daha bir hafta önce 17 Nisan’da sağlık terörüne kurban verdiğimiz Dr. Ersin Arslan’ı anarken yetkilileri, bakanlığı şiddete karşı önlem alınması için göreve çağırmıştık. Yıllardır dillendirdiğimiz bu çağrılar yine duyulmadı. Adeta görünmez olduk idareciler tarafından. Dün bir katliamın olmaması, bütünüyle tesadüfidir. Ancak hekimlerin ve sağlık çalışanlarının endişeleri, kaygıları sürmektedir. ülkemizdeki her sağlık çalışanını tehdit eden sağlıkta şiddet karşısında kamu yöneticileri olaya seyirci olmaktan öteye gitmemektedir. Sağlıkta şiddet politiktir.”

"SALDIRGANLARIN ARKASI SIVAZLANARAK ÇOĞU SERBEST BIRAKILMAKTADIR"

Sağlıkta şiddet, tıkanmış olan sağlık sisteminin siyasetçiler ve kamu yöneticilerinin tepkiyi kendilerinden uzak tutmak için yararlandıkları bir enstrümandır" diyen Kaynak, ülke genelinde her gün en az 80 beyaz kod verildiğini ve son 10 yılda bildirilen 110 bin sağlıkta şiddet olayının rastlantı olmadığını belirtti. Sağlık kurumlarında, sıradan bir AVM’deki güvenlik önlemlerinin bile alınmadığını vurgulayan Kaynak şunları söyledi:

"Siyasetçilerin, yasama organının konuya ilgisizliği dikkat çekicidir. TBMM de 1 Ağustos 2022’de yapılması teklif edilen 'Sağlıkta Şiddet' özel oturumu önerisine karşı tavır alan milletvekilleri, genel kurul salonuna girmeden kuliste oturmuş ve özel gündemli toplantının gerçekleşmesini engellemişlerdir. Başka ülkelerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanlara çok ağır yaptırımlar uygulanırken ülkemizde mümkün olduğu kadar hafifletici sebepler gerekçesiyle neredeyse saldırganların arkası sıvazlanarak çoğu serbest bırakılmaktadır. Dün İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne silahla gelen şahısın silahına el konulup serbest bırakılmış olması durumun vahametini gözler önüne sermektedir. Şimdiye kadar sağlık kuruluşlarında şiddeti önleme adına birkaç göstermelik acil durum butonu koymaktan, birkaç hastaneye göstermelik çalışmayan veya herkesin elini kolunu sallayarak geçtiği X-ışını cihazları koymaktan başka ne yaptı Sağlık Bakanlığı? Kurumlara girişte denetleme yapılmadan gerçek anlamda çalışan güvenliği sağlanabilir mi?

"GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YÜKLENİCİ FİRMA OLAN İNŞAAT ŞİRKETİNİN İNSİYATİFİNE BIRAKILMASI KABUL EDİLEMEZ

Yetersiz ve yetkisiz güvenlik elemanları ile bu işin çözülemeyeceği ortadadır. Hastane polislerinin ve güvenlik görevlilerinin sayısı ve yetkileri mutlaka arttırılmalıdır. İşe yaramayan göstermelik X-ışın cihazları yerine her giriş noktasında denetimli geçiş kontrolü sağlayan aktif güvenlik elemanları görevlendirilmelidir. Acilen bu konuda ağır yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Sağlık kurumlarında, çok ciddi koruyucu ve şiddeti önleyici engelleyici insan gücü, sağlık polisi, emniyet güçleri, elektronik ve görsel kontrol mekanizmaları oluşturulmalıdır. Şehir hastanesinde güvenlik hizmetlerinin yüklenici firma olan inşaat şirketinin inisiyatifine bırakılması kabul edilemez. Kamu personelinin güvenliğini sağlamak kamu idarecilerinin ve emniyet güçlerinin asli görevidir.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İNSANİ ÇALIŞMA KOŞULLARI SAĞLANMADIKÇA, SAĞLIK HİZMETİ VERİLEMEZ"

Sağlıkta Dönüşüm Programı diye sunulan ve artık tıkanmış olan, her şeyi 3. basamakta çözerim iddiası ile birinci ve ikinci basamağı ihmal eden, hekimlere ve sağlık çalışanlarına üvey evlat muamelesi yapan sistemin terk edilmesi ve bilimsel ölçeklerle, sağlık meslek örgütleriyle birlikte sağlık sisteminin yeniden inşası için harekete geçilmelidir. Sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunabilecek bir sistem yeniden kurulmalıdır. Adil bir hukuk sistemi çerçevesinde sağlıkta şiddeti önleyecek yasal düzenlemeler geciktirilmeden yaşama geçirilmelidir. Artık bir gün bile beklemeyeceğiz. Sağlıkta şiddet için önlem alınmadıkça, sağlık çalışanlarına insani çalışma koşulları sağlanmadıkça, sağlık hizmeti verilemez, verilmesi beklenemez. Sağlıkta şiddet varsa, hizmet yok.

"ÇÖKEN BİR SAĞLIK SİSTEMİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

TTB Merkez Konseyi Üyesi Adalet Çıbık da “20 yıldır uygulanan, sağlığı piyasaya açan sağlıkta dönüşüm programıyla sağlık hizmetleri alınıp satılan bir meta, sağlıkçılar köle ve hastaların da müşteri olarak görüldüğü için çöken bir sağlık sistemiyle karşı karşıyayız. Bu sağlık sisteminin faturası, sağlık emekçilerine kesilmek istenmektedir. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Bizler sorumluları göreve davet ediyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı, deldi geçti. Bizler sağlıkçılar olarak sorunların üstesinden gelmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sesimizi duyanlar duymazlıktan gelmektedir. Bizler bu olayların hukuksal süreçlerin de takipçisi olacağız. Her zaman meslektaşlarımızın yanında olacağız” diye konuştu.

"BİRİSİNE BEDDUA ETMEK İSTİYORSANIZ ‘ÇOLUĞUNUZ ÇOCUĞUNUZ DOKTOR OLSUN’ DEYİN"

Hastanede dün yaşanan olaya tanık olduğunu ifade eden asistan hekim Mehmet Türkalp Yıldız da “Dün bizim yaşadığımız 26 yaşında bir genç kadının elini kolunu sallayarak gelen bir terörist tarafından tehdit edilmesidir. Şu an arkadaşımızın psikolojik sorunları mevcuttur. Olayların içini boşaltmamak gerekiyor. Eğer birisine beddua etmek istiyorsanız ‘çoluğunuz çocuğunuz doktor olsun’ deyin" dedi.

Açıklamaların ardından sağlık çalışanları, Bayraklı Şehir Hastanesi Ana Giriş kapısından başhekimlik binasına doğru sloganlar atarak yürüdü.