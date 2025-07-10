Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2025 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik ücreti açıklandı. Bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, bedelli askerlik ne kadar oldu? 2025 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

2025 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

243 bin 13 lira 44 kuruş olan bedelli askerlik tutarı 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak değişti.