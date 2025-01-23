Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu

2025 yılı bedelli askerlik kapsamında başvuru yapan yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Adaylar, e-Devlet üzerinden yerlerini sorgulayabilecek.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:10

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı bedelli askerlik kapsamında yapılan başvuruların sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Adaylar, kendilerine tahsis edilen birlik bilgilerine e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek.


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