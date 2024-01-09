Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:22

Güncelleme: 09.01.2024 - 15:22

Bedelli askerlik başvuruları için verilen süre 29 Aralık 2023 tarihinde sona ermişti. Başvuruda bulunan vatandaşlar, bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi merak etti. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik 122 bin 351 lira 4 kuruştan ücreti 182 bin 608 lira 92 kuruşa yükseldi.

Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.