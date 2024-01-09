Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 ocak ayı bedelli askerlik yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2024 yılı bedelli askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak edildi. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik başvuruları için verilen süre 29 Aralık 2023 tarihinde sona ermişti. Başvuruda bulunan vatandaşlar, bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi merak etti. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik 122 bin 351 lira 4 kuruştan ücreti 182 bin 608 lira 92 kuruşa yükseldi.
Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- Gold Film'den 'Kızıl Goncalar' açıklaması
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Binayı taş ve sopa yağmuruna tuttular!
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırı
- İbo Show'daki 'filtre'ye ilişkin açıklama: 'Mağdurum'
- Uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu?
- Nasıl, zeki bir çocuk yetiştirilir?