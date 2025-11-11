Bekâr anneler için özel tasarruf planı

HDI Fibaemeklilik’in, Bekar Anneler Derneği işbirliğiyle bu kesime özel bir bireysel emeklilik sistemi (BES) planı geliştirdiği açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan HDI Fibaemeklilik Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri, bu planın, hem kurumların sunabileceği bir yan hak hem bireysel olarak bekar annelerin kendi gelecekleri ve çocuklarının yarınları için birikim yapabilecekleri güvenilir bir finansal çözüm olarak tasarlandığını vurguladı. Bekar Anneler Derneği Başkanı Serap Yelkenci de projenin hem finansal güvence sağlayan hem dayanışma kültürünü güçlendiren bir adım olarak büyük anlam taşıdığını ifade etti.