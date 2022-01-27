Bekçilerden kurtulmak için her şeyi denedi! Sulama kanalına girdi, intihara kalkıştı...

27 Ocak 2022 Perşembe, 06:30

Olay, saat 03.30 sırlarında merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarında devriye görevindeki mahalle bekçileri, bir sitenin otoparkındaki araçların yanında dolaşan şüpheli birini fark etti. Bekçilerin, kimlik sorgusu yapmak için seslendiği şüpheli kaçmaya başladı. Şüphelinin peşinden koşarak takip eden bekçilerin, durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mavi Bulvar'da kaçışını sürdüren şüpheli daha sonra içinde diz boyu su bulunan kanala girdi.

Suyun içinde de birkaç kilometre kaçmaya devam eden şüpheli üşüyüp, yakalanacağını anlayınca yanında taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak kendine zarar vereceğini söyledi. İsminin Cengizhan F. olduğu belirlenen şüpheli, önce firari olduğu için kaçtığını sonra da uzaklaştırmasının bulunduğunu ve ailesiyle kavgalı olduğu için kaçtığını belirterek annesinin olay yerine gelmesini istedi.

İKNA EDİLMESİ BİR SAAT SÜRDÜ

Çevreye ve polislere küfürler yağdıran şüpheli, polislerin ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi. Suyun içinde üşüyen şüpheli, bir süre sonra sudan çıkarak, polisin annesinin aranmasını istedi. Cep telefonuyla annesiyle konuşan şüpheli, buna rağmen eylemine devam etti. Yaklaşık bir saatlik uğraş sonucu ikna edilen Cengizhan F., bıçağı sulama kanalına atıp, çıkarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, olay yerine çağrılan ambulansta sağlık kontrolü yapıldıktan sonra polis merkezine götürüldü. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydının ve devam eden davalarının bulunduğu öğrenildi.