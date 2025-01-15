Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:31

Güncelleme: 15.01.2025 - 09:31

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle, adli tıp kurumunda çok sayıda görevden alma ve atama gerçekleşti. Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'i görevden aldı, yerine İstanbul Çağlayan Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun atandı. Peki, Bekir Altun kimdir? İstanbul Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun kaç yaşında, nereli?

BEKİR ALTUN KİMDİR?

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunda görev alan Bekir Altun, 15 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararına göre Türkiye Adalet Akademisi Başkanı olarak atandı.

Altun, 2023 yılında İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Komisyon Başkanlığı'ndan, İstanbul Adalet Sarayı Komisyon Başkanlığı'na atanmıştı.

15 OCAK 2025 RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI

Resmi Gazete atama kararlarında Adli Tıp Kurumu ve Türkiye Adalet Akademisine ilişkin atama kararları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, görevden alınan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in yerine Bekir Altun atandı. Bunun dışında Adli Tıp Kurumu'nun çeşitli üyeliklerine atamalar gerçekleşti.