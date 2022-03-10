Beklenen kar İstanbul'da: Yurttaşlar toplu taşımaya yöneldi

Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İBB Trafik Yoğunluğu haritasında saat 08.00’da yüzde 31 olarak trafik yoğunluğu ölçüldü.

(DHA)
10 Mart 2022 Perşembe, 09:14
Beklenen kar İstanbul'da: Yurttaşlar toplu taşımaya yöneldi
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İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklarla etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü. İşe gitmek için dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kağıthane'de dik yokuşlardan çıkanlar güçlükle ilerledi.

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate alan yurttaşlar, özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti. İBB Trafik Yoğunluğu haritasında saat 08.00’da yüzde 31 olarak trafik yoğunluğu ölçüldü.

Kar yağışının pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.


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