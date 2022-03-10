Beklenen kar İstanbul'da: Yurttaşlar toplu taşımaya yöneldi

10 Mart 2022 Perşembe, 09:14

İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklarla etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü. İşe gitmek için dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kağıthane'de dik yokuşlardan çıkanlar güçlükle ilerledi.

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate alan yurttaşlar, özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti. İBB Trafik Yoğunluğu haritasında saat 08.00’da yüzde 31 olarak trafik yoğunluğu ölçüldü.

Kar yağışının pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.