Beklenen sıçramayı gelin hep beraber yapalım

Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:24

Güncelleme: 24.05.2024 - 12:24

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi/Portekiz Sinagogu'nda Network Buluşması düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da buluşmaya katıldı. Etkinlikte; CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Ednan Arslan, Rahmi Aşkın Türeli, Demokrat Parti İzmir Milletvekilleri Haydar Altıntaş, Mehmet Salih Uzun, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, CHP İzmir eski Milletvekili Alaattin Yüksel ve iş dünyası temsilcileri de yer aldı. Başkan Tugay, 3 yıl BASİFED Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan ardından bayrağı Semiha Güneş'e devreden Mehmet Ali Kasalı'ya törende plaket takdim etti.

TUGAY: İZMİR'DE TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAN BİZİ YANINDA GÖRECEK

İzmir iş dünyasına kente sundukları çalışmalar için teşekkür ederek sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Dertlendiğiniz, çözüm aradığınız birçok konuda beraberce ne yapabiliriz diye değerlendirmeler yaptınız. Demokratikleşme, eşitlik, kalkınma, katılımcılık, kurumlar arasında iş birliği, hepsi birbirinden değerli yaklaşımlar. Bu düşüncede olduğunuzu biliyorum. Bu yolda yapacağınız çalışmalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütün birimleriyle, bütün gücüyle karşılıksız yanınızda olmak için ben de üzerime düşeni yapacağım. İzmir'de taş üstüne taş koyan bizi yanında görecek. Buna ilçe belediye başkanı arkadaşlarım da dahil çünkü aynı duygu ve düşünce ile çalışıyoruz” dedi.

“ÇALIŞMAYA NİYETLENDİĞİNİZ HER İŞ BİZİM İŞİMİZ”

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Tugay, “Dünyada ve Türkiye'de sadece bir tane İzmir var. Her bir metrekaresi, her bir damla suyu, her bir ağacı, canlısı bizim için çok kıymetli. Sahip çıktığımız tarihinin, sahip çıkmamız gereken geleceğinin olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Ben bunun bilinciyle, bunu iliklerime kadar hissederek görevimi yerine getiriyorum. Sizlerden de ricam, sadece buna odaklanalım. Kentimize gözümüz gibi bakalım. Burada yaşayan her insanın mutlu olduğu, kendisine adaletli davranıldığını hissettiği bir şehri gelin hep beraber kuralım. Gelin bizden beklenen, İzmir'den beklenen bu sıçramayı ülkemizin çok ihtiyacı olduğu bu zamanda hep beraber yapalım. Sizin aklınız benim aklım, sizin fikriniz benim fikrim. Çalışmaya niyetlendiğiniz her iş bizim işimiz. Yolunuza yoldaş olmaya hazırız” diye konuştu.

GÜNEŞ: EL ELE OLMAYI DİLİYORUZ

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, “İzmir iş dünyasının, yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının birlikteliği bölgesel kalkınmada en itici güç olacaktır. Bu birlikteliğe çok önem veriyor, bundan sonra el ele olmayı diliyoruz” dedi.

KAYA: SİZLERİN DESTEĞİYLE ULAŞACAĞIZ

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, “Yol haritamız ve temel ilkelerimizi cumhuriyetin devrimlerinden ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde belirlenen muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefinden alıyoruz. Bu hedeflere TÜRKONFED ve BASİFED'in güçlü desteği ve sizlerin desteğiyle ulaşacağız” şeklinde konuştu.

POLAT: BİRLİKTE BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise, “BASİFED gibi sivil toplum kuruluşlarının baskı unsurları olduğunu bilerek konuşuyoruz, birlikte bir şeyleri değiştirebiliriz” dedi. İzmir Limanı'nın satılmasına da karşı çıktıklarını hatırlatan Polat, “İzmir Limanı ölüme terk edilmiş durumda” diye konuştu. Hızlı tren, otoyol gibi projelerin ileri yıllara atılmasına tepki gösteren Polat, kente hükümet tarafından turizm konusunda da yatırım yapılmadığını söyledi.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı da İzmir iş dünyasına desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.