Bekleyen ‘torba teklifleri’ yasalaştırmak üzere Meclis 9 gün aralıksız çalışacak: Zeytine kıyma ısrarı

AKP, Muğla’daki zeytinlikleri madenciliğe açan maddenin de içerisinde yer aldığı “torba teklif” başta olmak üzere Meclis’te bekleyen düzenlemeleri tatil öncesi yasalaştırmak için TBMM’yi 9 gün boyunca aralıksız çalıştırmaya hazırlanıyor. Genel kurul 16 Temmuz - 24 Temmuz arasında hafta sonu da dahil olmak üzere çalışacak. AKP, kendi milletvekillerinden de programlarını buna göre yapmalarını istedi.

Muğla Yatağan ile Milas’ta koordinatları belirtilen alanlarda bulunan zeytinlikleri madenciliğe açan maddenin de içerisinde yer aldığı “torba teklif” 26 saat süren aralıksız görüşmenin ardından TBMM Sanayi Komisyonu’nda kabul edilmişti. Teklifin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerine de başlandı. Ancak yarım kaldı. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler biterken, maddelerine geçilmemişti. Teklifin görüşmeleri ertelenmişti. Ancak AKP ısrarından vazgeçmedi.

ÇARŞAMBA TOPLANIYOR

TBMM Genel Kurulu gelecek hafta 16 Temmuz çarşamba günü saat 14.00’te toplanacak. Zeytinliklerle ilgili teklifin görüşmelerine devam edilecek. Çarşamba ve perşembe günleri zeytinliklerin de içerisinde yer aldığı “torba teklif” görüşülecek. Teklifin görüşmelerinin iki günde tamamlanması hedefleniyor. Haftaya cuma günü Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlanacak. 19 Temmuz cumartesi günü bu “torba teklifin” görüşmelerinin tamamlanması öngörülüyor. 20 Temmuz pazar günü ise sağlıkla ilgili düzenlemelerin içerisinde yer aldığı “torba teklifin” görüşmelerine başlancak. 21 Temmuz pazartesi günü sağlıklı ilgili “torba teklifin” görüşmeleri tamamlanacak. Genel Kurul 22 Temmuz salı gününden itibaren 24 Temmuz’a kadar uluslararası sözleşmeleri görüşecek. 24 Temmuz’da uluslararası sözleşmelerin görüşmeleri tamamlanacak. TBMM’nin bu tarihten sonra da tatile girmesi bekleniyor.

MİLLETVEKİLLERİNE UYARI

AKP, gelecek haftaki çalışmalar konusunda kendi milletvekillerini de bilgilendirdi. Tatile girmeden çıkarılması gereken yasalalara işaret edilerek, bu çalışmaların tamamlanabilmesi için TBMM Genel Kurulu’nun cuma, cumartesi ve pazar günleri de dahil ara vermeden çalışmalarına devam edeceği belirtildi. Görüşmelerin aksamaması için tüm millvekillerinin programlarını buna göre yapmaları istendi.

KÖYLÜLER PARKTA

Diğer yandan teklife karşı köylülerin Meclis’in yanındaki Cemal Süreya Parkı’ndaki nöbeti ise devam ediyor. Köylüler günlerdir gece gündüz bu parkta kalıyor. Yere serdikleri örtülerin üzerinde uyuyor. Köylüler teklif geri çekilene kadar parktan ayrılmayacaklarını söylüyor. Bu arada köylülere destek ziyaretleri de oluyor. Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciada çocuklarını kaybeden aileler de köylülere desteğe geldi.