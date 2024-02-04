Bekleyiş son buluyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 10:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu haftalık hava durumu açıklandı. İstanbullular megakente ne zaman kar yağacpaını merak etti. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yaptığı açıklamada kar yağışı için yeni tarih verdi. Şen, kendisinin "İstanbul'a kar yok, yağmayacak da" şeklinde bir açıklaması olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Şen İstanbul'a kar yağışı tahminini, "Şubat yarısından sonra hatta mart başı bile yağabilir. Sorun gelen sistemlerde yağışın yanında sıcaklığın da 4 derecenin altına düşmesi. Bu gerçekleşirse yağacaktır" ifadeleriyle paylaştı.

Meteoroloji’nin son analizlerine göre; ülkenin kuzey bölümleri parçalı ve aralıklı olarak yoğun bulutlu olacak, Batı Karadeniz'in iç alanları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Elazığ, Tunceli, Iğdır dışında), Güneydoğu Anadolu (Adıyaman dışında), Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevreleri yağışlı geçecek.