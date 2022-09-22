Beko: "Kadro veriyoruz" diye kandırılan belediye işçilerinin haklarını verin

22 Eylül 2022 Perşembe, 16:20

Kadrosuz çalışan orman işçilerinden sonra 592 bin belediye şirket işçilerinin kadro sorununu da ülke gündeme taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kanun (KHK) ile taşeron yapılardan belediye şirketlerine yevmiyeci işçi olarak geçirilen 562 bin belediye işçisinin kadro için Ankara’ya yürüyüş yaptığını anımsattı.

“KADRO VE ÖZLÜK HAKLARI VERİLMELİ”

Belediye şirket işçilerinin taleplerini gündeme getiren CHP'li Beko, belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışanların da aynı şekilde kadro taleplerini dile getirdi. İktidara seslenen Beko, "Zor koşullarda çalışan belediye emekçilerinin öncelikle 4 temel isteği var. Bunlar Kadro, zorunlu emekliliğin kaldırılması, yüzde 4 değil gerçek enflasyon üzerinden zam yapılması, kamu işçilerine verilen 52 gün ikramiyesinin tüm taşeron belediye işçilerine verilmesidir. Sarayın danışmanları, atadığı bürokratlar, bakan yardımcıları 5-6 yerden maaş alırken, açlık ve yoksullukla mücadele eden belediye emekçilerinin bu taleplerini vermek çok mu zor? Kadrosuz belediye işçilerinin yanı sıra güvenlik görevlisi olarak çalışanların da kadro ile birlikte bütün özlük ve sosyal hakları verilmelidir" çağrısında bulundu.

“KHK'LAR İŞÇİLERİN BAŞINA BELA EDİLDİ”

Belediye şirket işçilerinin kamu görev yaptığını ve kamu personeli olduğunu anımsatan Beko, özlük haklarıyla beraber, belediyenin gerçek kadrosuna geçirilmesi gerektiğini söyledi. Zorunlu emeklilik diye bir sorunun 2018 yılında KHK ile belediye işçilerinin başına bela edildiğini de anımsatan CHP'li Beko, bu uygulamanın da kaldırılması gerektiğini savunarak, "Bu emekçiler yıllardır çok ezildiler. Çünkü zorunlu emekli olmak istemiyorlar. Yaştan emekli ediyorlar ancak emekli maaşı bağlamıyorlar. Yani EYT'li oluyorlar. İş bulamıyorlar. Zorunlu emeklilik diye bir şey olabilir mi? Bu yanlış derhal düzeltilmelidir" dedi.

“KADROLU KADROSUZ AYRIMI YAPILMAMALI”

İşçilerin 6 ayda bir gerçek enflasyon oranında ücretlerinin iyileştirmesi gerektiğini vurgulayan Beko, İlave Hediye Kanunu'nu anımsatarak, "Bir anlamda memurlarla birlikte maaşlarına bir enflasyon koruması uygulanmalıdır. 6772 sayılı İlave Hediye Kanunu var. Biliyorsunuz kamu işçilerine 52 gün ikramiye veriliyor. Fakat bu emekçiler belediye şirketinde çalışıyor gösterdikleri için bu ikramiyeden de yararlanamıyorlar. Tüm belediye çalışanlarının da bundan yararlanması gerekir. Bu aynı zamanda Anayasanın eşitlik ilkesini de ihlal etmek anlamına geliyor. Kadrolu kadrosuz ayrımı yapılmamalı" eleştirisinde bulundu.

"KADRO VERİYORUZ" DİYE KANDIRILDILAR

Saray yönetiminin, 2018’yılında çıkartılan bir OHAL’de, 696 sayılı KHK ile Belediye işçilerinin, "Kadro veriyoruz" müjdesiyle belediye şirketlerine geçirildiğini anımsatan Beko, kamu işçisi olacağını düşünen işçilerin tüm hakların ellerinden alınarak kandırıldığını ifade ederek, “Bi işçiler OHAL kararnamesine itiraz edemedikleri için bu haksızlığı mecburen kabullenmek zorunda bırakıldılar. Belediye işçileri 2018’in dördüncü ayına kadar asgari ücret zamlarından doğrudan yararlanıyordu. Çünkü ihaleleri asgari ücret farklarına göre yapılıyordu. 2018’in nisan ayından sonra getirilen KHK ile asgari ücret çarpanlarından çıkarttılar ve günlük yevmiyeye çevirdiler. Çevirirken OHAL kararnamesiyle de şöyle söylediler: ‘Sizi belediye şirketlerine geçiriyoruz ama en son gelen toplu iş sözleşmesinden yararlanacaksınız’. Bu da şu demekti; 2020 yılının temmuz ayına kadar yüzde 6 aylık dilimlerle yüzde 4 zamlara muhtaç bırakıldılar. Belediye işçileri yüzde 60-70 oranında enflasyon ortamında enflasyon farklarını alamadıkları gibi yüzde 4’lük zamlara muhtaç edildiler. Dolayısıyla bugün bütün belediye şirket işçileri, mühendisinden teknikerine, dış temizliğinden park bahçelerine, güvenliğinden amirliğine kadar hepsi asgari ücretle çalışır hale getirildi" sözleriyle tepki gösterdi.

KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Konuyu meclis gündemine de taşıyacağını belirten CHP'li Beko şöyle konuştu: "Kadro, çalışma hakkı her vatandaşımızın anayasal hakkıdır. Kamuda taşeron çalıştırmak anayasal iş güvencesine aykırıdır. Bu nedenle belediye işçileri, kamu çalışanları, ücretsiz öğretmenlere eşit işe eşit iş, eşit ücret ve güvence verilmelidir. Belediye işçileri yalnız değildir. Bu konuları meclis gündemine taşıdım ve taşımaya devam edeceğim. Sonuna kadar takipçisi olacağım.”