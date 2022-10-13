Belarus: Erdoğan, Lukaşenko'yu Türkiye'ye davet etti

13 Ekim 2022 Perşembe, 17:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu Ankara'ya davet ettiği ileri sürüldü.

Aleksandr Lukaşenko'nun basın sekreteri Natalya Eismont, Erdoğan'ın Astana'da yaptığı görüşmede Lukaşenko'yı yakın gelecekte Türkiye'ye davet ettiğini öne sürdü.

Eismont, Erdoğan ile Lukaşenko arasında Astana'da gerekleştirilen görüşmenin “yoğun“ geçtiğini söyledi.

Eismont, “Türk Cumhurbaşkanı ile müzakereler çok yoğundu. Bu kapsamda yakın gelecekte bir araya gelip görüşmeyi Ankara'da sürdürebilmek için Erdoğan'dan bir teklif geldi“ dedi.