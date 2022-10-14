Belbim, sahte 'İstanbulkart' sitelerine karşı uyardı

14 Ekim 2022 Cuma, 14:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Belbim, günde ortalama 9 milyon kez kullanılan İstanbulkart ile ilgili önemli uyarıda bulundu. Sahte sitelerin, İstanbulkart’ın resmi adresini taklit ederek banka bilgilerini almak istediğini belirten Belbim, ilgili sitelerle yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

Yükleme işlemlerinin sadece İstanbulkart Mobil uygulaması ve www.istanbulkart.istanbul adresinden yapılabileceğinin altını çizen Belbim, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili İstanbullular,

Son zamanlarda İstanbulkart adı kullanılarak sahte siteler açıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu siteler, İstanbulkart yükleme işlemleri adımlarını taklit ederek banka hesap bilgilerini ele geçirme amacı taşımaktadır. Kurumumuzun söz konusu sitelerle ilgisi bulunmamakta olup yasal işlemleri başlattığımızı duyurmak isteriz.

İstanbulkart yükleme işlemlerini en güvenli şekilde İstanbulkart Mobil uygulamamızdan ve resmi web sitemiz www.istanbulkart.istanbul adresinden yapabilirsiniz. İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi kanallarımız dışında herhangi bir sitede kredi kartı numarası, şifre, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin girilmemesi kişisel güvenliğiniz açısından son derece önemlidir."







