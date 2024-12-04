Belediye başkan yardımcısına saldırı soruşturmasında flaş gelişme!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 16:46

Güncelleme: 04.12.2024 - 16:57

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, dün saat 12.30 sıralarında makam odasında saldırıya uğradı.

İddiaya göre; Yakup T., bir grup arkadaşıyla iş yeri ruhsatı için Rüzgar Sönmez ile görüşmeye gitti. Görüşme sırasında, gerginlik yaşandı. Yakup T. tabancasını çekip, Sönmez'i tehdit etti. Kuzeni Halil K. de, Sönmez'i darbetti.

Sönmez durumu polise bildirip, şikâyetçi oldu. Polis, şikâyet sonrası Yakup T. ile kuzeni Halil K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Rüzgar Sönmez ise, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sönmez'in aldığı darp sonucu tek gözünde geçici görme kaybı yaşadığı bildirildi. İzmir Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada, olayın kolluk kuvvetlerince takip edildiğini vurguladı.

GÖREVİNE BAŞLADI

Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, tedavisi sonrası tekrar görevine başladı. Sosyal medya hesabından göreve döndüğünü duyuran Sönmez, "Yaşadığım darp nedeniyle gözümde oluşan geçici görme bozukluğu dışında sağlık durumum gayet iyi. Geçmiş dönem ile alakalı olan bir ruhsat olayı yüzünden konuya hassasiyetle yaklaşmamızın sonucunda ortaya çıkan bu durumu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Yakup T. ile kuzeni Halil K.'nin polisteki ifadelerinde, "Ruhsat başvurusu için bizi çağırdılar, görüşmeye gittik. Sonrasında polis tarafından darp gerekçesiyle gözaltına alındık. Ancak kimseye saldırmadık" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.