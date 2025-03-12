Belediye başkanı açıkladı: Zeytinli Rock Festivali geri mi dönüyor?

Yayınlanma: 12.03.2025 - 19:08

Güncelleme: 12.03.2025 - 19:08

Zeytinli Rock Festivali’nin yeniden Edremit’te yapılması için görüşmelere devam ediyor.

Edremit Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, festivalin ilçede yapılması konusunda tüm katılımcılarla ortak fikir birliğine varıldı.

Toplantıya Başkan Ertaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mecliste grubu bulunan siyasi parti ilçe başkanları, meslek odaları başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Ertaş, konuya ilişkin, “Zeytinli Rock Festivali hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok önemli. Kentimizin marka değerini artıran bir etkinlik. Ülke genelinde bu tarz festivaller çok azaldı. Festivali tekrar kentimize kazandırmaya, hak ettiği gibi daha çok büyütmeye çalışmalıyız. Çünkü yıllarca burada düzenlenmiş olan festivalimiz Zeytinli Rock Festivali dünyaca ünlü, yurtdışında oldukça tanınıyor. Zeytinli Rock Festivali’ni tekrar Edremit’e getireceğiz. Bu etkinliği tekrar getirmeyi çok istiyoruz, sizlerin de desteğiyle gerekli her adımı atacağız” diye konuştu.