Zeytinli Rock Festivali, Burhaniye-Ören Festivali’yle birleşmeyecek
Burhaniye Belediyesi, kaymakamlığın izin vermemesinin ardından Zeytinli Rock Festivali’ni 32. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali’yle birleştirmek istediklerini ancak yapımcılarının öneriyi kabul etmediğini duyurdu.
Balıkesir’de 2005 yılından beri düzenlenen Zeytinli Rock Festivali’ne Burhaniye Kaymakamlığı’nın izin vermemesinin yankıları sürerken Burhaniye Belediyesi, festivalin 32. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali’yle birleştirilme ihtimalinin de ortadan kalktığını açıkladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Günlerdir ülke gündemini meşgul eden ve tartışılan “Burhaniye Zeytinli Rock Festivali yapılacak mı yapılmayacak mı?” tartışmaları ile ilgili Burhaniye Belediyesi olarak açıklama yapma gereği duymaktayız. Belediyemizin kiracısı olan Milyon Yapım Org. Tic. Ltd. Şti’nin kiracısı olduğu yerde geleneksel hale gelen Zeytinli Rock Festivalinin gerçekleşmesine Kaymakamlıkça izin verilmemiştir. Belediye Meclisimizce alınan karar gereği Zeytinli Rock Festivalini, 4 gün olan 32. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalimizin tarihlerini değiştirerek 18-30 Ağustos 2022 tarihlerinde yapmak üzere 13 güne çıkarılması kararı alınmıştı. Ancak Zeytinli Rock Festivalini yapan Milyon Yapım Org. Tic. Ltd. Şti. yetkilileri Zeytinli Rock Festivalinin 32. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri içerisinde yapılmasını uygun görmediklerini yürütmeyi durdurma kararı için mahkeme kararını beklemek istediklerini tarafımıza beyan etmişlerdir. Firmanın bu beyanından dolayı Zeytinli Rock Festivali programı, 32. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali programından çıkarılmak durumunda kalınmıştır.
32.Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalimizi 25-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında 6 gün yapacağımızı tüm halkımıza ve kamuoyuna duyururuz” denildi.
“LAİK DEMOKRATİK ATATÜRK TÜRKİYE’SİNDE MÜZİĞİN VE EĞLENCENİN YASAKLANMASI KABUL EDİLEMEZ”
Açıklamanın devamında Zeytinli Rock Festivali’nin gerekli izin ve resmi yükümlülükleri kendilerine ait olmalarına karşın festivalin gerçekleşmesi için her türlü girişimde bulunulduğunu belirtilen açıklamada, “Belirtmek isteriz ki Burhaniye Belediyesi olarak gençlerimizin özgürce festival coşkusunu yaşaması bizlerin önceliğidir. Laik Demokratik Atatürk Türkiye’sinde müziğin ve eğlencenin yasaklanması kabul edilemez. Gerici zihniyetlerin baskı ve tehditleri gençlerimizin idealleri ve coşkularını engelle yemeyecektir. İdari Mahkemenin vereceği karar sonrası her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu gençlerimizin ve müzikseverlerimizin bilmesini isteriz” ifadeleri kullanıldı.
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