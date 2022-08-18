İzin verilmemişti: Burhaniye Belediyesi'nden 'Zeytinli Rock Festivali' açıklaması

Burhaniye Belediyesi, bu yıl kaymakamlığın izin vermediği ‘Zeytinli Rock Festivali’ne bugün yazılı bir açıklama yaptı. Belediyenin açıklaması şöyle:

"YAPIMCI ŞİRKET MAHKEME KARARINI BEKLEMEK İSTEDİ"

"Belediyemizin kiracısı olan Milyon Yapım Org. Tic. Ltd. Şti.’nin, kiracısı olduğu yerde geleneksel hale gelen Zeytinli Rock Festivali’nin gerçekleşmesine Kaymakamlıkça izin verilmemiştir. Belediye Meclisi’mizce, dört gün olan 32. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali’mizin tarihlerini değiştirerek 18-30 Ağustos 2022 tarihlerinde yapmak üzere 13 güne çıkarılması kararı alınmıştı. Ancak Zeytinli Rock Festivali’ni yapan Milyon Yapım Org. Tic. Ltd. Şti. yetkilileri, Zeytinli Rock Festivali’nin 32. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri içerisinde yapılmasını uygun görmediklerini, yürütmeyi durdurma kararı için mahkeme kararını beklemek istediklerini tarafımıza beyan etmişlerdir. Firmanın bu beyanından dolayı Zeytinli Rock Festivali programı, 32. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali programından çıkarılmak durumunda kalınmıştır.

32.Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali’mizi 25-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında 6 gün yapacağımızı tüm halkımıza ve kamuoyuna duyururuz.

Zeytinli Rock Festivali’nin gerekli izin ve resmi yükümlülükleri kendilerine ait olmalarına karşın festivalin gerçekleşmesi için her türlü girişimler tarafımızca yapılmıştır.

"MAHKEME KARARI SONRASI HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Belirtmek isteriz ki Burhaniye Belediyesi olarak, gençlerimizin özgürce festival coşkusunu yaşaması bizlerin önceliğidir. Laik, demokratik Atatürk Türkiye’sinde, müziğin ve eğlencenin yasaklanması kabul edilemez. Gerici zihniyetlerin baskı ve tehditleri, gençlerimizin idealleri ve coşkularını engelleyemeyecektir. İdari mahkemenin vereceği karar sonrası her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu gençlerimizin ve müzikseverlerimizin bilmesini isteriz."