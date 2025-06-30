Belediye başkanı ve korumasını öldürmüştü: Avukattan şoke eden talep!

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen (50) ile koruması Mikayil Çelikkol'u (41) silahla öldüren, makam şoförü Koray Kaya (45) ve belediye çalışanı Ömer Şengül'ü (42) yaralamaktan tutuklu yargılanan Erdem Çelebi Şen (37), 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık ve avukatlarının yanı sıra maktul ve yaralı yakınları ile müştekiler katıldı.

Duruşmada söz alan Hilmi Şen'in eşi Yelda Şen, "İşe alınmadığı için sürekli eşimi rahatsız ediyordu. Olay günü kapımıza gelip canlı yayın yaptı" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Sanık Erdem Çelebi Şen ise, "Söyleyecek bir sözüm yok" diyerek beraatini istedi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin tutuksuz yargılanması yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı, 15 Eylül'e erteledi. Duruşmanın ardından adliye koridorunda taraflar arasında yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.