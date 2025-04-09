Belediye başkanları başarı anketi... Ekrem İmamoğlu kaçıncı sırada?

Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:07

Güncelleme: 09.04.2025 - 17:38

ALF Araştırma, belediye başkanlarının ilk yılını mercek altına aldı.

30 büyükşehirde 17 bin 420 katılımcıyla CATI ve CAWI yöntemiyle gerçekleştirilen belediye başkanları başarı anketi 31 Mart'ta tamamladı.

EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU

"En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" ve "En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları"nın araştırıldığı ankette belediye başkanlarının göreve başlamasının üzerinden geçen 1 yıl katılımcılara soruldu.

Çalışmada; tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 62,3 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırayı ABB Başkanı Mansur Yavaş yüzde 60,8 ile alırken başarılı belediyelerde ilk 5 belediyenin CHP'li belediyeler olduğu görüldü.