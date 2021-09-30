Belediye binası için satış kararı alındı, AKP'li Belediye Başkanı 'deneme yaptık' diye savundu

30 Eylül 2021 Perşembe, 17:07

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Durugöl’deki hizmet binasını satışa çıkarmak için Belediye Meclisi’nde karar aldı. Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, katıldığı bir televizyon programında, bina için alınan satış kararına ilişkin, “Satma diye bir şey yok. Deneme yaptık. Kovboy filmlerinde olur. Çubuğun üzerine şapka takarlar, gösterirler. Ondan sonra ateş ederler. Neyin ne olduğunu gördük” dedi. Güler’in bu sözlerine ve binanın satılmak istenmesine tepki gösteren CHP’li Mustafa Adıgüzel, şunları belirtti:

“Ordu Durugöl’deki Ordu Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve arsası, 10 Eylül tarihli Belediye Meclisi toplantısında satışa çıkarıldı. Anayolun kenarında 17 dönüm paha biçilemez bir alan. Ancak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayacak bir iş oldu. Belediye Başkanı, bu arsayı meclise getirip satışı için oylatıp karar aldırdığı halde, bir özel TV kanalında aslında satmayacaklarını, bu oylamayı deneme için yaptıklarını söyledi. Hatta kendi ifadesiyle ‘Kovboy filmlerinde sopanın ucuna şapka takılıp kaldırılır ki kim ateş ediyor görelim’ dedi. Sanki Belediye Meclisi sıradan bir kahve ortamı. Oranın resmi bir alan olduğunu, oylamanın da resmi kaydı olduğunu uzun süre bakanlık yapmış birinin bilmesi lazım.

“CUMHUR İTTİFAKI SATIŞA ‘EVET’ DEDİ”

Sayın Hilmi Güler’in deneme yaptığı insanlar, kendi AKP’li belediye meclis üyeleri, kendi AKP’li ilçe belediye başkanları. En büyük haksızlığı da onlara yapıyor. Zaten toplantıya girmeden satıştan haberleri dahi yoktu. Oylamaya 60 kişi katıldı. 6 CHP’li üye ‘hayır’ dedi, 54 Cumhur İttifakı üyesi ‘evet’ dedi.

“SAYIN GÜLER KİMİ DENİYOR”

Eğer bu bir deneme ise Sayın Güler kimi deniyor? Eğer bizim belediye meclis üyelerimizi deniyorsa halt etmiş. Eğer kendi AKP’li üyelerini deniyorsa ayıp etmiş. Eğer şapkayı benim için kaldırmışsa zahmet etmiş. Çünkü şapkayı kaldırmak yerine telefonu kaldır bize sor, biz sana doğru yolu anlatalım. Daha önce de yaptığımız gibi. Yason Burnu’nda hata yaptınız, gittik söyledik, düzelttiniz. Ünye Çamlık’ta hata yaptınız, gittik söyledik, düzelttiniz. Ordu eski terminal binası alanında hata yaptınız, söyledik, düzelttiniz. Şimdi burada da hata yaptınız, inkar ediyorsunuz.

“ÖNCEKİ YÖNETİMİ KÖTÜLEDİ”

AK Partili Ordu Büyükşehir Belediyesi, bir önceki, yine AK Partili olan yönetimin icraatlarını sürekli kötüledi. Evet, önceki yönetim kötüydü ama bu yönetim ondan da kötü. Örneğin eski yönetimin Beldeevler arazisini ve Durugöl’deki yaptığı imar alanlarını önce davul zurnayla iptal etti, sonra bu alanları tekrar imara açtı. Hatta Durugöl’deki alanı, yeşil alanları da kapsayacak şekilde genişleterek imara açtı. Madem imara açacaktınız, neden iptal ettiniz?

“SATARSANIZ CEBİNİZDEN ÖDETİRİZ”

İşte dün dediğinizi bugün inkar ettiğiniz için şimdiden uyarmak istiyorum; TV kanalında ‘Satmayacağız’ dediğiniz bu belediye binası arazisini satarsanız bunun bedelini size de yedi ceddinize de ödetiriz. Nasıl ki geçmiş dönemde yönetimin yaptıklarının tazminatını ödemek zorunda kaldığınız gibi.

“BURASI ORDU HALKININ, YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKME ALANI DEĞİL”

Burası Ordu halkının. Yandaşa peşkeş çekme alanı değil. Pandemide okulların yetersiz kaldığı bir dönemde, Sayın Vali okul alanı arıyor. Karşıyaka mahallesinde bir özel okula eğitim alanı olarak verilen kamu arazisini bile son imar planında imara açmaya kalktınız. Bu ve bunun gibi alanların kamu adına değerlendirilmesi gerekir. Yandaş firmalara satması değil.”