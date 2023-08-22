Bir haftadır aranan kadın, ölü bulundu

Hatay’ın Altınözü ilçesinde 7 gündür kayıp ihbarıyla aranan Yasemin Ünlü (36), zeytinlikte ölü bulundu. Ünlü'nün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 17:28
Bir haftadır aranan kadın, ölü bulundu
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Altınözü ilçesi Yunushan Mahallesi’nde yaşayan Yasemin Ünlü, 15 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. 

Ailesinin ihbarı üzerine ekipler arama başlattı. Ekipler en son Akdarı ve Akamber mahallelerinde yaptığı aramalarda Ünlü’nün zeytinlikte cesedini buldu.

Ünlü’nün cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


hatay Kadın zeytinlik

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