‘Belediye hızlı, yargı ağır’

6 Şubat depremlerinde hasar alan Adana Çukurova’daki Belük Sitesi’nin A bloku, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkıldı. Bugün görülecek üçüncü duruşma öncesi, binada eşini ve iki çocuğunu yitiren Oğuz Soyubey, dava sürecini anlattı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 27.02.2024 - 04:00
‘Belediye hızlı, yargı ağır’
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6 Şubat’ta Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde hasar alan Adana Çukurova’daki Belük Sitesi’nin A bloku, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkıldı.

10 kişi yaşamını yitirdi. İddianamede tutuklu sanık mühendis A.Y için “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, “Beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirlenmiştir” vurgusu yapıldı.

Bugün görülecek üçüncü duruşma öncesi, binada eşini ve iki çocuğunu yitiren Oğuz Soyubey, dava sürecini anlattı.

Yargının adeta adalete direndiğini belirten Soyubey, şöyle konuştu:

“1998 Ceyhan depremi sonrası iki bloktan yalnızca B bloğa güçlendirme kararı çıktı. Güçlendirme yapılmayan A blok yıkıldı. Site aynı zamanda kooperatif. Müteahhit hayatta değil ama güçlendirme kararını verenlerden kooperatif yöneticilerine ve başta belediye başkanı Soner Çetin olmak üzere Çukurova Belediyesi’ne kadar sorumlular sürece dahil edilmeli.”

Soyubey, “Çukurova Belediyesi enkazları çok hızlı kaldırdı. Bilirkişi raporu yetersiz, iki taraf da itiraz etti. Enkazdan geride kalan temel inşaattan maddi delil alınması talebimiz bile aylardır bekliyor. Hangi talepte bulunsak savcılıktan ret yanıtı alıyoruz” dedi.


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