Belediye-İş’te Yurdakul, yeniden genel başkan seçildi

Belediye-İş Sendikası’nın 13. Olağan Genel Kurulu, 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda (DSİ) gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut Genel Başkan Nihat Yurdakul yeniden seçilerek güven tazeledi. Kongrede, Yurdakul başkanlığındaki liste delegelerin oylarıyla yeniden göreve getirildi. Genel kurulun ardından oluşan yeni Genel Yönetim Kurulu da açıklandı. Buna göre yönetim kurulunda genel başkan Yurdakul'un dışında şu isimler yer aldı:

“Murat Yurdakul, Alaaddin Özçallı, Tahsin Eren Güvençli, Halil Yeşiltepe.”

Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında görev dağılımının yapılacağı bildirildi.