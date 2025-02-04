Belediye meclisinde gergin anlar… Tanju Özcan’dan AKP’li meclis üyesine sert tepki: ‘78 insan ölmüş, terbiyesiz!’

Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:11

Güncelleme: 04.02.2025 - 10:12

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın esnasında yaşananlar gündemdeki yerini hala korurken, Bolu Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar yaşandı.

Bolu Belediye Meclisi Şubat Ayı 1’inci oturumunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile AKP Belediye Meclis Üyesi Selami Konyalıoğlu arasında tartışma çıktı.

AKP'li Konyalıoğlu’nun "Sayın Bakan, tane tane açıkladı, akıl var nizam var, olay belli yani. 'Genel bir açlık var, güce karşı boyun bükme var’ diyor" sözlerine Tanju Özcan sert ifadeler kullandı. Tanju Özcan'ın açıklamaları sırasında Konyaloğlu'nun tebessüm ederek dinlemesi Tanju Özcan'ı sinirlendirdi.

"78 İNSAN ÖLMÜŞ, UTANMA DUYGUNU YİTİRDİN Mİ TAMAMEN?”

"Bu kadar ucuz mu bu işler ya, ağzı olan konuşacak mı?" diyen Tanju Özcan "Neye gülüyorsun? 78 insan ölmüş, sen neye gülüyorsun. Sen neye gülüyorsun ya? Utanma duygunu yitirdin mi tamamen? İnsanlara sen nasıl böyle bir ortamda suç atıyorsun? Ne demek, ‘Buralara gittiğin zaman paranı vereceksin?’ Birisi buralara gitmiş para mı vermemiş, biri bunlara, otel sahiplerine gebe mi kalmış?"

“SENİN GİBİ BİRİYLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN UTANIYORUM”

Konyalıoğlu'nun özür dilemesi gerektiğini kaydeden Tanju Özcan "Karnından konuşma, ağzınla konuş. Ne demek istiyorsan anlat, anlatacağın bir şey yoksa, gereksiz şartsız özür dile, bu itfaiye çalışanlarımızdan ve başkan yardımcımızdan ve ölen insanların ailelerden de özür dile. Terbiyesiz. Senin gibi bir belediye meclis üyesiyle çalıştığım için utanıyorum. İnsanlık adına utanıyorum” diye konuştu.