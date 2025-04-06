Belediye, müdür Aytaç’ın yapısını mühürledi

Yayınlanma: 06.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2025 - 04:00

Samsun’un Atakum ilçesinde yemek imalathanesi olarak işlettiği bir apartmanın ortak kullanım alanına kaçak yapı inşa ettiği öne sürülen İlkadım Belediyesi Özel Kalem Müdürü Halil İbrahim Aytaş’ın inşaatına Atakum Belediyesi’nce mühür vuruldu.

Yapının betonla çevresinin örüldüğü, üstünü ise kapattığı görüldü. İnşaat çalışmalarını gören apartman sakinleri, Atakum Belediyesi’ne konuyu şikâyet etti ve zabıta ekiplerince kaçak olduğu öne sürülen yapı 27 Mart 2025’te mühürlendi.

Mühürlenmesine rağmen Aytaş’ın inşa faaliyetlerine devam ettiği iddia edildi. Apartmanın yapı kullanım izin belgesi ve inşaat ruhsatında “ortak kullanım alanı/açık otopark” olarak tescil edilmiş alanda devam eden inşaata karşı olan apartman sakinleri, Aytaş’ın kendilerine, “Siz zaten kullanmıyorsunuz, 10 günde bir geliyorsunuz. Bakın etrafta böyle bir sürü böyle yapı var. Cezası neyse öderim” gibi söylemlerde bulunduğu iddia etti. Apartman sakinleri, ortak kullanım alanını işgal eden yapının yıkılmasını istedi.