‘Belediye öldürme ve işkence suçu işledi’

Yayınlanma: 06.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2025 - 04:00

Baro binası önünde yapılan basın açıklamasına İzmir Hayvan Hakları Aktivistleri, Urla Hayvan Hakları Hareketi ve yurttaşlar katıldı.

“AYM yasayı iptal et, öldürme yaşat” yazılı pankart açan grup adına basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Av. Melike Özdemir Ballı, “Erzincan Belediyesi görevlileri, alenen 5199 sayılı kanun madde 28/A’ ya aykırı bir şekilde öldürme ve işkence suçunu işlemiştir. Bizler biliyoruz ki önceki gün Pınar’ı yargı kararlarıyla tekrar tekrar öldüren zihniyet ile hayvanların hak ve özgürlüklerini yok sayan zihniyet aynıdır” dedi.