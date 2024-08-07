Belediye tarlalarında üretilen sebzeler ücretsiz dağıtıldı

Sosyal Belediyecilik ve vatandaş odaklı hizmet konusunda önemli çalışmalara imza atan Didim Belediyesi, kendisine ait Akköy Mahallesi’nde bulunan tarlada yetiştirdiği ürünleri vatandaşlara ulaştırmaya devam etti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 07.08.2024 - 09:45
Belediye tarlalarında üretilen sebzeler ücretsiz dağıtıldı
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Aydın'ın Didim Belediyesi kendi arazilerinde ürettiği ve hasadını yaptığı biberler özenle paketlenerek Hisar Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Efeler Mahallesi, Çamlık Mahallesi, Altınkum Mahallesi’ne kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Bereketli topraklarımızda ürettiğimiz, taze topladığımız ürünleri vatandaşlarımızın sofralarıyla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Akköy Mahallemizde bulunan kendi tarlamızda üretmiş olduğumuz sebzelerimizi, Didimli vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Didim halkı için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


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