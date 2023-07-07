Belediye tek yürek! Başkan Ali Kılıç’a yönelik saldırı girişimine kınama

Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:59

Güncelleme: 07.07.2023 - 17:59

Maltepe Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Ali Kılıç ve belediye emekçilerine yönelik silahlı saldırı girişimini kınayarak, belediye ana hizmet binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol ve yönetim kurulu üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Maltepe Kent Konseyi Başkanı Eray Aydın ve üyeleri, belediye çalışanlarıyla vatandaşlar katıldı.

“SALDIRI BİZLERİ ÜZMÜŞ VE KAYGILANDIRMIŞTIR”

Maltepe Belediye Meclisi Başkanvekili Yusuf Koç’tan tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Geçtiğimiz günlerde Maltepe Belediye binasında yaşanan saldırı hepimizi derinden üzmüş ancak her şeyden öte bizleri kaygılandırmıştır.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a ve Maltepe Belediyesi’nin emekçilerine kasteden bu saldırı sadece biz Meclis üyeleri ve belediye emekçileri değil, Maltepe’deki tüm siyasi partiler, muhtarlarımız ve Maltepeli hemşehrilerimiz tarafından kınanmaktadır. Cana kasteden bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Bizler Maltepe halkının temsilcileri olarak hukuki süreci de yakından takip ediyoruz.

Anadolu’nun her köşesinden farklı kültürlerin, yaşamların bir arada hayat bulduğu, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşadığı, sevgi ve saygının yüceldiği Maltepe’de böylesi girişimlerin karşısında hep birlikte duracağız. Maltepe’de var olan huzur ortamını karanlık odakların bozmasına asla izin vermeyeceğiz.

Yaşanan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, başta Maltepe Belediye Başkanımız Ali Kılıç olmak üzere tüm Maltepe Belediyesi çalışanların geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Açıklama sonrası “Daima Sevgi Kazanacak” ve “Şiddete hayır” sloganları atıldı. Sonrasında söz alan CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol da saldırıyı protesto etti.